Basket, Poeta: "Incredibile entrare nella storia Olimpia al mio primo anno"

18 Giu 2026 - 23:14
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

Peppe Poeta resta umile: una finale scudetto giocata con Brescia, una Coppa Italia e uno scudetto vinto al primo anno come allenatore di Milano lo fanno felice ("sono il più contento del mondo, se è un sogno non svegliatemi") ma non lo cambiano. "Se sono un predestinato? No, no. È una grande cagata - risponde Poeta alle domande in campo e in conferenza - ma la mia carriera sta andando oltre le più rosee aspettative, mi servirà quando ci saranno i periodi bui. Sono stato sicuramente fortunato a prendere una squadra di ragazzi speciali che mi hanno dato tutto il loro supporto dal primo giorno. Vincere due trofei al mio primo anno è qualcosa di incredibile, fare il triplete che entra nella storia dell'Olimpia è qualcosa di ancora più incredibile, condividerlo con una leggenda come Ettore Messina che ha costruito la squadra e che ha vinto la Supercoppa ancora di più. La proprietà se lo merita, mi è stata vicina in tutti i momenti difficili e ne abbiamo avuti tanti".

La dedica è quasi scontata: "Un pensiero va a Giorgio Armani: il primo triplete nell'anno della sua scomparsa mi rende orgoglioso. Poi c'è un ragazzo che sta poco bene: si chiama Riccardo, ha 15 anni e le sue parole, con il suo sorriso, meritano una dedica speciale. Siamo contenti di avergli regalato una gioia. Ho la pelle d'oca, ma se domani vedo un pallone arancione lo buco".

Ultimi video

00:13
MCH COBOLLI VIDEOCHIAMATA CON BOVE 5/6 MCH

Cobolli interrompe le interviste per una videochiamata molto speciale

00:30
MCH PARATA NY KNICKS MCH

Delirio a NY, Jeremy Sochan mostra il trofeo prima della parata della vittoria

01:19
MCH TENNIS, SONEGO KO VS SHELTON AD HALLE MCH

Sonego, stop al primo turno: Shelton lo batte in due set, 7-5 6-3

02:23
MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

04:22
MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

01:34
Millemiglia show

Millemiglia show

06:46
INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

01:48
Totti campione di padel

EA7 World Legends Padel Tour: Totti e Locatelli 'imperatori' di Istanbul

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

00:25
MCH SINNER LASCIA SAN RAFFAELE 8/6 MCH

Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo i controlli: le immagini

01:45
Nel ricordo del maestro

Nel ricordo del maestro

01:46
13 SRV KARATE CAMP NAZ FIKITA SRV

Tutti pazzi per il karate shokotan a Salsomaggiore

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

00:50
DICH ARNALDI CONFERENZA DICH

Arnaldi: "Ho provato fino all'ultimo, ma giocare non sarebbe stato giusto per nessuno"

02:06
DICH COBOLLI PRE FINALE 5/6 DICH

Cobolli: “Sono dispiaciutissimo per Arnaldi, mi veniva da piangere per lui"

00:13
MCH COBOLLI VIDEOCHIAMATA CON BOVE 5/6 MCH

Cobolli interrompe le interviste per una videochiamata molto speciale

I più visti di Altri Sport

MCH TENNIS, SONEGO KO VS SHELTON AD HALLE MCH

Sonego, stop al primo turno: Shelton lo batte in due set, 7-5 6-3

Ibra e Cardinale alla Casa Bianca: show tra UFC e il compleanno di Trump

MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

MCH PARATA NY KNICKS MCH

Delirio a NY, Jeremy Sochan mostra il trofeo prima della parata della vittoria

Pure Dominion: le semifinali della Pure Challenge al Centro Pavesi di Milano

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:14
Basket, Poeta: "Incredibile entrare nella storia Olimpia al mio primo anno"
22:53
Scherma, Europei: esordio da podio, Martini bronzo nel fioretto
22:11
Tennis, primo allenamento per Sinner a Wimbledon
21:12
Ciclismo, Giro Next Gen: Van Kerckhove re dei Campi Flegrei
20:00
Rally: tra Eur, Colosseo e il territorio del Lazio, si accende Roma Capitale 2026