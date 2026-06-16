l'evento

Pure Dominion: le semifinali della Pure Challenge al Centro Pavesi di Milano

Domenica 21 giugno, il secondo appuntamento della stagione 2026 porta sul ring i migliori atleti selezionati da Pure Origin: Muay Thai e Kickboxing, semifinali e Super Fight, in un evento imperdibile per gli appassionati di sport da combattimento

16 Giu 2026 - 14:49
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© Ufficio Stampa

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Pure torna al Centro Pavesi di Milano con il suo secondo appuntamento della stagione. Il 21 giugno, l'evento Pure Dominion dà il via alle semifinali della Pure Challenge, il formato competitivo originale che scandisce il cammino verso la grande finale di settembre. Chi ha conquistato la qualificazione in aprile durante Pure Origin, ora torna sul ring per difendere il proprio posto e avanzare verso Pure Ascension del 19 settembre.

La Pure Challenge è un torneo strutturato su cinque categorie complessive (due categorie di peso per la Muay Thai e tre per la Kickboxing) pensato per valorizzare sia il talento emergente sia l'esperienza consolidata. Con un format misto in cui una parte del tabellone proviene dai quarti di finale già disputati e l'altra è composta da atleti "teste di serie", Pure Dominion rappresenta il crocevia decisivo della stagione: chi passerà le semifinali si guadagnerà il diritto di combattere per il trofeo a settembre.

Per la kickboxing, nella categoria Bantamweight femminile (56kg), entrano in scena la ceca Irena Smolikova e l’italiana Alessandra Manenti: un incontro che si preannuncia combattuto e ricco di tecnica. Ad attenderle al gate, il 19 settembre, la testa di serie Luciana Germano.

Match internazionale nella categoria Featherweight di kickboxing (57 kg) dove il rumeno Rusu Mihai affronterà il camerunese Kamdoum Gabin.

La kickboxing si chiude con la categoria Super Welterweight (70kg) in un match tutto italiano: saranno Davide Lombardi e Luigi Saraco a contendersi l’accesso alla finale della Pure Challenge contro il francese e campione del circuito Glory Guerric Billet.

Entriamo poi nella Muay Thai con la categoria Featherweight (57kg) dove si è imposto il tedesco Sergiu Stoica, protagonista nei quarti di finale di un KO dopo un minuto e 35 secondi del primo round. Opposto a lui lo spagnolo Yassin El Khoulati. Un match senza esclusione di colpi tra due atleti esplosivi. La testa di serie della categoria è il mongolo Tenuun Gantushig.

Chiudiamo con la categoria Super Lightweight di Muay Thai (63,5 kg) in una sfida tra Marocco e Italia: protagonisti Muzzi Hamdaoui e Luca Carlini. Due fighter esperti, tecnici e potenti. Ad attenderli in finale la testa di serie Oscar Cambiaghi.

A raccontare gli incontri dal vivo sarà ancora Martine Michieletto, presentatrice d'eccellenza di Pure Fighting. La lottatrice valdostana - otto volte campionessa mondiale di Muay Thai con oltre cinquanta vittorie all'attivo - metterà ancora una volta la sua competenza e la sua capacità di lettura del combattimento al servizio del pubblico.

Pure non è un appuntamento isolato, ma una piattaforma strutturata che vuole trasformare la passione in carriera e lo spettacolo in continuità. Nata dall'idea di Edoardo Bogino, manager 30enne con un passato da agonista nelle arti marziali, la promotion punta a mettere gli atleti al centro, offrendo loro un percorso meritocratico e un palcoscenico di caratura internazionale.

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