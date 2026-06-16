Pure Dominion: le semifinali della Pure Challenge al Centro Pavesi di Milano

La Pure Challenge è un torneo strutturato su cinque categorie complessive (due categorie di peso per la Muay Thai e tre per la Kickboxing) pensato per valorizzare sia il talento emergente sia l'esperienza consolidata. Con un format misto in cui una parte del tabellone proviene dai quarti di finale già disputati e l'altra è composta da atleti "teste di serie", Pure Dominion rappresenta il crocevia decisivo della stagione: chi passerà le semifinali si guadagnerà il diritto di combattere per il trofeo a settembre.