Effetto Iran sulla F1: test gomme in Bahrain cancellati, problemi per l'Australia

28 Feb 2026 - 19:42
© Getty Images

© Getty Images

La chiusura degli spazi aerei dovuta all'attacco di Usa e Israele in Iran ha conseguenze anche sulle rotte verso l'Australia dove domenica 8 marzo (a Melbourne) partirà la stagione 2026 di Formula 1 e, molti voli sono stati cancellati. Parte del personale di alcuni team del Circus non s'imbarcherà oggi e chi doveva viaggiare in queste ore (le squadre partono sempre a scaglioni) è stato rimandato a casa: si sta provando a organizzare eventualmente charter ma ovviamente si sta seguendo l'evoluzione degli eventi. La situazione, al momento, appare critica soprattutto per i team (piloti e tutto l'entourage) delle categorie propedeutiche, Formula 2 e Formula 3: molti sono bloccati negli aeroporti di scalo. Pirelli ha annullato per questioni di sicurezza i test pianificati per sabato e domenica sul tracciato del Bahrain per lo sviluppo delle nuove mescole da bagnato. La pista sarebbe stata bagnata artificialmente d'acqua per provare le mescole Intermedie e Full Wet. Erano presenti anche i team di McLaren e Mercedes con le rispettive monoposto. Pirelli ha fatto sapere che tutte le persone presenti a Manama sono attualmente al sicuro negli hotel, mentre si sta lavorando per organizzare il rientro immediato in Italia e in Inghilterra.

Ultimi video

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

I più visti di Altri Sport

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:42
Effetto Iran sulla F1: test gomme in Bahrain cancellati, problemi per l'Australia
18:14
Snowboard: super Bormolini a Krynica, vittoria e primato in coppa
16:13
Tennis: Atp Dubai, titolo a Medvedev grazie a forfait Griekspoor
15:59
Volley, Piazza (ct dell'Iran): "Vedo il terrore della gente"
15:43
Tennis: Sonego e Cocciaretto forfait ad Indian Wells