Effetto Iran sulla F1: test gomme in Bahrain cancellati, problemi per l'Australia

La chiusura degli spazi aerei dovuta all'attacco di Usa e Israele in Iran ha conseguenze anche sulle rotte verso l'Australia dove domenica 8 marzo (a Melbourne) partirà la stagione 2026 di Formula 1 e, molti voli sono stati cancellati. Parte del personale di alcuni team del Circus non s'imbarcherà oggi e chi doveva viaggiare in queste ore (le squadre partono sempre a scaglioni) è stato rimandato a casa: si sta provando a organizzare eventualmente charter ma ovviamente si sta seguendo l'evoluzione degli eventi. La situazione, al momento, appare critica soprattutto per i team (piloti e tutto l'entourage) delle categorie propedeutiche, Formula 2 e Formula 3: molti sono bloccati negli aeroporti di scalo. Pirelli ha annullato per questioni di sicurezza i test pianificati per sabato e domenica sul tracciato del Bahrain per lo sviluppo delle nuove mescole da bagnato. La pista sarebbe stata bagnata artificialmente d'acqua per provare le mescole Intermedie e Full Wet. Erano presenti anche i team di McLaren e Mercedes con le rispettive monoposto. Pirelli ha fatto sapere che tutte le persone presenti a Manama sono attualmente al sicuro negli hotel, mentre si sta lavorando per organizzare il rientro immediato in Italia e in Inghilterra.