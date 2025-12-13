Logo SportMediaset

Snowboard: Moioli seconda nella prima gara di CdM cross a Cervinia

13 Dic 2025 - 22:38

Secondo posto a Cervinia per Michela Moioli nella tappa valdostana della coppa del mondo di snowboardcross. Per la bergamasca è il podio numero 45 della sua lunga e prestigiosa carriera. In un'entusiasmante gara di finale ha rimontato dal quarto posto, arrivando ad un soffio dalla vincitrice, la francese Lea Casta. Terza l'australiana Josie Baff. Settimo posto, e miglior prestazione in carriera, infine, per la 17enne valdostana Lisa Francesia Boirai. "Il primo podio stagionale è sempre il più difficile. Oggi è stata una bella battaglia, ma mi sono molto divertita, ed è il bello di questo sport - ha detto Moioli - Ogni heat bisogna lottarla come se fosse unica. In curva 1 della finale l'australiana ha spigolato e ho dovuto farlo anch'io ma sono rimasta concentrata perché sapevo di essere veloce nella parte finale ed ho attaccato al momento giusto. Bello cominciare così la stagione".

