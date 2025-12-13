Biathlon: Giacomel secondo nell'inseguimento a Hochfilzen

All'indomani del trionfo nella sprint, Tommaso Giacomel è protagonista anche nella prova di inseguimento nella tappa di Hochfilzen della coppa del mondo di biathlon. Solo un errore nel terzo poligono separa dal bis vincente l'azzurro, preceduto dal francese Eric Perrot, al primo successo stagionale partendo dalla seconda posizione con una prova esente da errori.
Per Giacomel si tratta dell'undicesimo podio personale nel massimo circuito, il terzo nella specialità. Nella classifica di Coppa del Mondo è ora secondo con 298 punti, col norvegese Johan Olav Botn, oggi terzo, unico a precederlo a quota 365, quindi c'è Perrot con 280. Nonostante tre errori, Lukas Hofer risale di sei posizioni per cogliere il 22esimo posto.