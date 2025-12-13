Milano Cortina, Arianna Fontana: "Voglio essere pronta al mille per mille"

Il podcast - spiega Regione Lombardia - nasce su iniziativa del governatore, Attilio Fontana, "con l'obiettivo - afferma lo stesso Fontana - di avvicinare sempre di più i cittadini alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi invernali e alla nostra istituzione, facendo comprendere quanto determinante sia stato il ruolo della Regione per portare i Giochi a Milano e in Valtellina".