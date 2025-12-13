Milano Cortina, Arianna Fontana: "Voglio essere pronta al mille per mille"

"Quando mi presento a una competizione, soprattutto se si tratta di un'Olimpiade cerco sempre di arrivare a quell'evento sapendo di aver fatto tutto il possibile per essere lì pronta alla al 1000 per 1000. Non partecipano alle Olimpiadi giusto per entrare in pista e vivermi il momento, voglio assolutamente cercare il podio". Lo dice Arianna Fontana - pluricampionessa Olimpica dello short track nominata ieri porta bandiera per Milano-Cortina 2026 - al podcast pubblicato oggi da Regione Lombardia nell'ambito di 'Ascolta la Lombardia'. Ragionando, poi, in termini più generali, Fontana, guardando soprattutto ai giovani, conclude: "Lo sport è una scuola di vita che ti insegna tantissimo e ti aiuta a formare un carattere forte".
Il podcast - spiega Regione Lombardia - nasce su iniziativa del governatore, Attilio Fontana, "con l'obiettivo - afferma lo stesso Fontana - di avvicinare sempre di più i cittadini alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi invernali e alla nostra istituzione, facendo comprendere quanto determinante sia stato il ruolo della Regione per portare i Giochi a Milano e in Valtellina".