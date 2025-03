Snowboard: l'azzurro Bormolini vince la coppa del mondo

Cinque nel complesso gli azzurri che hanno saputo entrare nelle fasi finali: oltre a Bagozza (ottavo), anche Mirko Felicetti (quinto) si è arreso nei quarti contro Zamfirov, abile a superare nel primo turno Aaron March (11esimo), con Edwin Coratti (14esimo) out in batteria contro lo sloveno Tim Mastnak. Out in qualificazione invece Gabriel Messner (17esimo), Roland Fischnaller (19esimo) e Fabian Lantschner (47esimo). Secondo 4° posto consecutivo per Lucia Dalmasso, capace per il secondo giorno di approdare in semifinale ma superata poi prima da Tsubaki Miki e poi da Ramona Hofmeister nella sfida valida per il gradino più basso del podio. In precedenza l'azzurra si era imposta sulle due austriache Martina Ankele in batteria e Sabine Payer nei quarti. La vittoria è quindi andata alla nipponica Miki che nel duello conclusivo ha avuto la meglio sulla bulgara Malena Zamfirova. Semaforo rosso negli ottavi invece per Elisa Caffont (decima), out contro la stessa Payer, e per Jasmin Coratti (Dodicesima) che si è arresa all'ucraina Annamari Dancha; non qualificata Elisa Fava (22esima). Al pari di Bormolini, Miki mette al sicuro con una gara di anticipo la Coppa del Mondo generale davanti alla stessa Hofmeister e certifica anche il successo nella classifica di specialità, sempre sulla tedesca. Tra due settimane a Winterberg (Germania) si chiuderà il cammino di Coppa del Mondo: sabato 15 spazio allo slalom parallelo, seguito il giorno successivo dalla prova mista a squadre. Poi sarà tempo di Mondiali, a St. Moritz.