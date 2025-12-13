Logo SportMediaset

Slittino: Cdm, gli azzurri Nagler e Malleier terzi nel doppio a Park City

13 Dic 2025 - 13:01

Subito un podio per gli slittinisti azzurri nella prima prova della tappa statunitense di coppa del mondo, nella stagione che porta ai Giochi invernali 2026. Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno ottenuto il terzo posto a Park City nel doppio maschile, loro miglior prestazione di sempre in cdm. Quinti dopo la prima discesa, Nagler e Malleier hanno trovato nella seconda run il feeling migliore con il budello del Colorado, riuscendo a salire sul gradino più basso del podio grazie al secondo miglior parziale. I sudtirolesi hanno avuto un gap ci soli 134 millesimi nei confronti dei tedeschi Toni Eggert/Florian Müller, capaci nella discesa decisiva di scalzare dalla vetta i padroni di casa Zachary De Gregorio/Sean Hollander, leader a metà gara e superati per 51 millesimi. Il secondo equipaggio azzurro, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, ha chiuso nono. Solo un decimo di secondo ha separato dal podio le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile, che hanno ottenuto il quarto posto. La tappa di Park City si completa nella notte italiana tra sabato e domenica con le seconde run dei singoli e con la staffetta mista.

