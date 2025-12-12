Snowboard, CdM: otto azzurri superano il turno nel Sbx di Cervinia

La Coppa del Mondo di SnowBoardCross scatta da Cervinia, in Valle d'Aosta, e saranno ben otto gli azzurri che a partire dalle 11:30 di domani prenderanno parte alla fase finale della prima sfida stagionale. Il turno di qualificazione disputato stamani ha infatti proposto il semaforo verde a Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Filippo Ferrari e Matteo Rezzoli in campo maschile e a Michela Moioli, Sofia Groblechner e Lisa Francesia Boirai al femminile. Visintin, Sommariva e Leoni hanno trovato il semaforo verde al termine della prima run vinta dal francese Jonas Chollet (49"37) con un margine di 32 centesimi di secondo sul connazionale Surget e 0"51 su Visintin, brillante terzo. Sommariva - due volte sul podio a Cervinia, l'ultima lo scorso anno - è quinto a 0"54 con Leoni quindicesimo a 0"94. Trovano invece spazio tra i migliori 32 nella seconda run Filippo Ferrari e Matteo Rezzoli, complessivamente 24esimo e 25esimo. Non hanno invece superato il taglio Niccolò Colturi, Federico Casi, Federico Podda, Tommaso Costa, Octavian Buda.
Quarto tempo nella prima run femminile quindi per Michela Molioli che cede 0"46 nei confronti della ceca Eva Adamczykova, leader in 52"31 davanti all'australiana Josie Baff (+0"19) e alla svizzera Sina Siegenthaler (+0"26). L'ultimo atto del turno preliminare ha salutato quindi l'accesso tra le migliori 14 di Sofia Groblechner e Lisa Francesia Boirai, quindicesima e sedicesima nella graduatoria complessiva al termine della seconda run; out invece Caterina Carpano e Sofia Belingheri. Domani, sabato 13 dicembre, come detto la sfida individuale di Cervinia scatterà con gli ottavi maschili alle 11:30; domenica si terrà la prova mista a squadre con partenza alle 10.