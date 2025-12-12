Snowboard, CdM: otto azzurri superano il turno nel Sbx di Cervinia

La Coppa del Mondo di SnowBoardCross scatta da Cervinia, in Valle d'Aosta, e saranno ben otto gli azzurri che a partire dalle 11:30 di domani prenderanno parte alla fase finale della prima sfida stagionale. Il turno di qualificazione disputato stamani ha infatti proposto il semaforo verde a Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Filippo Ferrari e Matteo Rezzoli in campo maschile e a Michela Moioli, Sofia Groblechner e Lisa Francesia Boirai al femminile. Visintin, Sommariva e Leoni hanno trovato il semaforo verde al termine della prima run vinta dal francese Jonas Chollet (49"37) con un margine di 32 centesimi di secondo sul connazionale Surget e 0"51 su Visintin, brillante terzo. Sommariva - due volte sul podio a Cervinia, l'ultima lo scorso anno - è quinto a 0"54 con Leoni quindicesimo a 0"94. Trovano invece spazio tra i migliori 32 nella seconda run Filippo Ferrari e Matteo Rezzoli, complessivamente 24esimo e 25esimo. Non hanno invece superato il taglio Niccolò Colturi, Federico Casi, Federico Podda, Tommaso Costa, Octavian Buda.