Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci, Roda: "Vonn infinita, esempio positivo per tutto lo sport"

12 Dic 2025 - 19:16

"La vittoria di Vonn a St.Moritz è una di quelle cose mi hanno colpito tantissimo, già avere il coraggio ad anni dal ritiro è stato l'anno scorso un successo. A fine stagione aveva già dato segnali importanti, questa vittoria è la prova tangibile della longevità degli atleti, e le ragazze in particolar modo per le quali si è sempre pensato avessero un periodo breve di forma". Così a LaPresse, Flavio Roda, presidente della Fisi, parlando dell'impresa di Lindsey Vonn, vincitrice della discesa femminile di St.Moritz a 41 anni. "E' stata la dimostrazione pratica che uno può smettere e riprendere e se ha la volontà ha le possibilità di andare avanti all'infinito. Anche lei ha avuto tanti infortuni, oltre ad avere smesso ne ha avuti parecchi e questo è molto positivo, per tutto lo sport. Però bisogna farle grandi complimenti, è la dimostrazione che è una grande atleta e ha una una grande forza di volontà e di vincere", ha aggiunto. 

Ultimi video

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

I più visti di Altri Sport

DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:16
"Insieme Gold", ad Ancona il secondo campionato nazionale di ginnastica ritmica
21:30
Ritmica: Amina Zaripova è la nuova coach di Fabriano e Sofia Raffaeli
20:48
Skicross, CdM: Deromedis si conferma sul podio di Val Thorens
19:16
Sci, Roda: "Vonn infinita, esempio positivo per tutto lo sport"
18:10
Snowboard, CdM: otto azzurri superano il turno nel Sbx di Cervinia