Sci, Roda: "Vonn infinita, esempio positivo per tutto lo sport"

"La vittoria di Vonn a St.Moritz è una di quelle cose mi hanno colpito tantissimo, già avere il coraggio ad anni dal ritiro è stato l'anno scorso un successo. A fine stagione aveva già dato segnali importanti, questa vittoria è la prova tangibile della longevità degli atleti, e le ragazze in particolar modo per le quali si è sempre pensato avessero un periodo breve di forma". Così a LaPresse, Flavio Roda, presidente della Fisi, parlando dell'impresa di Lindsey Vonn, vincitrice della discesa femminile di St.Moritz a 41 anni. "E' stata la dimostrazione pratica che uno può smettere e riprendere e se ha la volontà ha le possibilità di andare avanti all'infinito. Anche lei ha avuto tanti infortuni, oltre ad avere smesso ne ha avuti parecchi e questo è molto positivo, per tutto lo sport. Però bisogna farle grandi complimenti, è la dimostrazione che è una grande atleta e ha una una grande forza di volontà e di vincere", ha aggiunto.