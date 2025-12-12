Skicross, CdM: Deromedis si conferma sul podio di Val Thorens

Simone Deromedis si conferma sul podio di Val Thorens: nella seconda gara della tappa di apertura della stagione di Coppa del Mondo di SkiCross, il trentino è secondo alle spalle del canadese Kevin Drury. All'indomani del sesto successo della carriera nel massimo circuito, il venticinquenne delle Fiamme Gialle sale per la diciottesima volta sul podio di Coppa, mantenendo il pettorale di leader della classifica generale. In finale, Deromedis ha saputo gestire al meglio il traffico in fase di partenza, ma Drury è eccezionale nell'infilare l'azzurro e involarsi verso la vittoria. Nel finale, Deromedis resiste al ritorno dell'austriaco Tristan Takats per difendere la piazza d'onore, con il giapponese Ryo Sugai quarto. Appena prima, Federico Tomasoni è ottavo con l'uscita nella small final vinta dal canadese Reece Howden sullo svedese David Mobärg. Il lombardo dell'Esercito aveva provato a giocare le proprie chance in semifinale con Deromedis, Takats e allo stesso Howden, trovando però spazio solo nella sfida per la quinta piazza.