Skicross, CdM: Deromedis si conferma sul podio di Val Thorens

12 Dic 2025 - 20:48

Simone Deromedis si conferma sul podio di Val Thorens: nella seconda gara della tappa di apertura della stagione di Coppa del Mondo di SkiCross, il trentino è secondo alle spalle del canadese Kevin Drury. All'indomani del sesto successo della carriera nel massimo circuito, il venticinquenne delle Fiamme Gialle sale per la diciottesima volta sul podio di Coppa, mantenendo il pettorale di leader della classifica generale. In finale, Deromedis ha saputo gestire al meglio il traffico in fase di partenza, ma Drury è eccezionale nell'infilare l'azzurro e involarsi verso la vittoria. Nel finale, Deromedis resiste al ritorno dell'austriaco Tristan Takats per difendere la piazza d'onore, con il giapponese Ryo Sugai quarto. Appena prima, Federico Tomasoni è ottavo con l'uscita nella small final vinta dal canadese Reece Howden sullo svedese David Mobärg. Il lombardo dell'Esercito aveva provato a giocare le proprie chance in semifinale con Deromedis, Takats e allo stesso Howden, trovando però spazio solo nella sfida per la quinta piazza. 

Dopo lo storico secondo posto di gara 1, Edoardo Zorzi è ancora protagonista sulla pista francese ma si deve fermare nei quarti in un turno che l'ha coinvolto accanto agli stessi Deromedis e Tomasoni; eliminati in batteria invece Davide Cazzaniga e Dominik Zuech. 

Jole Galli si è presentata nella big final femminile forte dei successi nel quarto ed in semifinale, dopo la precoce eliminazione di gara 1. La livignasca cede qualche metro in fase di partenza e si vede così costretta a seguire da vicino la sfida per il successo. La svedese Sandra Näslund si conferma in piena sintonia con il tracciato di Val Thorens e va a prendersi così la seconda vittoria consecutiva, superando la francese Marielle Berger Sabbatel e la svizzera Fanny Smith. In precedenza l'altra elvetica Saskja Lack aveva firmato la finale per la quinta piazza. 

Lunedì si torna già in pista ad Arosa, in Svizzera, per il turno di qualificazione in vista della gara in notturna di martedì 16 dicembre: il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha confermato la convocazione degli stessi otto atleti in gara in Val Thorens: Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni, Yanick Gunsch, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga, Jole Galli e Andrea Chesi. 

