Sci, Cdm skicross: Tomasoni e Galli quinti in gara1 a Gallivare

28 Mar 2026 - 16:38

Duplice quinto posto azzurro firmato da Jole Galli e Federico Tomasoni nella prima delle due sfide della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di Skicross, nella svedese Gällivare. Il vicecampione olimpico ha saputo imporsi nella small final davanti ai francesi Klufts e Raffort, dopo aver chiuso al quarto posto la semifinale alle spalle dello statunitense Wallasch, del vincitore della Coppa del Mondo Reece Howden e dello stesso Raffort. La vittoria è quindi andata al padrone di casa David Mobärg che in finale ha avuto la meglio su Howden e sul tedesco Himmelsbach. Simone Deromedis si è invece fermato nei quarti, messo fuori dai giochi da un contatto oltre i limiti del regolamento con il francese Duplessis Kergormard (poi penalizzato) mentre duellavano per la prima posizione, nono posto finale per il trentino. L'incidente tra i due ha permesso di passare il turno a Tomasoni e Raffort; out in batteria invece Edoardo Zorzi e Dominik Zuech.

Vittoria in small final anche per Galli: la livignasca ha dominato la scena nella corsa alla quinta piazza, non lasciando scampo a Thompson e Berger Sabbatel, mentre la sfida per il successo ha premiato per la decima volta in stagione la padrona di casa Sandra Näslund che ha così centrato il matematico successo nella classifica generale; sul podio anche Daniela Maier e Hannah Schmidt. Domenica 29 marzo la stessa pista di Gällivare ospiterà la gara finale della stagione, riservata ai migliori 32 della classifica maschile e alle migliori 16 della graduatoria femminile. La classifica maschile vede Howden salire a quota 981 con Deromedis che si conferma seconda forza (650) seguito proprio da Duplessis-Kergormard (591); accedono alla finale anche Tomasoni (16esimo), Zorzi (22esimo) e Zuech (23esimo). Näslund ha chiuso i conti al femminile con 1168 punti contro i 973 di Maier; quinto posto per Galli con 591.

coppa del mondo skicross
federico tomasoni
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