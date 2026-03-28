Sci, Cdm skicross: Tomasoni e Galli quinti in gara1 a Gallivare

Duplice quinto posto azzurro firmato da Jole Galli e Federico Tomasoni nella prima delle due sfide della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di Skicross, nella svedese Gällivare. Il vicecampione olimpico ha saputo imporsi nella small final davanti ai francesi Klufts e Raffort, dopo aver chiuso al quarto posto la semifinale alle spalle dello statunitense Wallasch, del vincitore della Coppa del Mondo Reece Howden e dello stesso Raffort. La vittoria è quindi andata al padrone di casa David Mobärg che in finale ha avuto la meglio su Howden e sul tedesco Himmelsbach. Simone Deromedis si è invece fermato nei quarti, messo fuori dai giochi da un contatto oltre i limiti del regolamento con il francese Duplessis Kergormard (poi penalizzato) mentre duellavano per la prima posizione, nono posto finale per il trentino. L'incidente tra i due ha permesso di passare il turno a Tomasoni e Raffort; out in batteria invece Edoardo Zorzi e Dominik Zuech.