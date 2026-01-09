Skeleton, Europei: Meylemans domina a St. Moritz, Fumagalli 13/ma

Grande prova per la belga Kim Meylemans che con tanto di record del tracciato coglie il successo nella penultima tappa di Coppa del Mondo sul budello naturale di St. Moritz (Svizzera) valida anche per l'assegnazione dei Campionati Europei. Già al comando dopo la prima frazione, la belga ha completato la gara con il tempo complessivo di 2'21"01 stabilendo nella seconda run il record del budello (1'10"23). Alle sue spalle, staccata di ben 1"11, la statunitense Kelly Curtis festeggia il primo podio della carriera nel massimo circuito, con la soddisfazione di aver siglato a sua volta il record del tracciato, almeno fino alla discesa di Meylemans che trova sul terzo gradino del podio la compagna Nicole Rocha Silveira, terza a 1"17. Quarta e quinta piazza quindi per la britannica Tabitha Stoecker e per la tedesca Jacqueline Pfeifer che completano così il podio della rassegna continentale. Alessandra Fumagalli cede due posizioni dopo l'undicesima piazza della prima discesa e chiude con il 13esimo posto a 1"98 da una Meylemans che allunga in vetta alla classifica di Coppa del Mondo con 1243 punti ed un margine di 130 lunghezze su Pfeifer, terza è l'austriaca Janine Flock con 1102; 16esimo posto per Alessandra Fumagalli con 704 punti.