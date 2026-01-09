Skeleton, Cdm: Bagnis secondo a St. Moritz, è argento europeo

a quattro anni Bagnis non scende dal podio di St. Moritz, pista che gli ha sin qui regalato un successo, un terzo e due secondi posti, bottino che include l'argento iridato del 2023 e l'odierno argento europeo. Due podi ravvicinati che permettono di rilanciare le quotazioni del piemontese di Casale Monferrato, rallentato in avvio di stagione dai postumi di un'infortunio patito nel pre-season. La seconda sfida di St. Moritz ha visto quindi Mattia Gaspari cogliere il 15esimo posto a 2"02 da Weston, con il più giovane Pietro Drovanti 22esimo a 2"62 per proseguire il proprio percorso di ambientamento nel massimo circuito. Weston è sempre più leader della classifica di Coppa del Mondo con 1335 punti davanti a Yin (1160) e al sudcoreano Jung (1080), mentre Bagnis scala la graduatoria e si accomoda al sesto posto con 990 punti. Venerdì 16 gennaio il cammino di Coppa del Mondo si completerà nella tedesca Oberhof.