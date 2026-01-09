Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Skeleton, Cdm: Bagnis secondo a St. Moritz, è argento europeo

09 Gen 2026 - 15:40

Amedeo Bagnis non scende dal podio di St. Moritz e conquista un eccellente secondo posto nella penultima gara della stagione di Coppa del Mondo, un secondo posto che vale anche l'argento europeo. Il tutto alle spalle del britannico Matt Weston che si conferma insuperabile in questo lungo fine settimana elvetico. Una tre giorni che ha confermato ancora una volta il forte feeling che lega il piemontese con il budello naturale svizzero: mercoledì Bagnis aveva chiuso al terzo posto la sfida valevole come recupero della gara cancellata ad inizio 2026 a Winterberg. Oggi Amedeo ha saputo fare ancora meglio, scalando la classifica di un altro step per chiudere nella scia di Weston: terzo a metà gara, Bagnis ha chiuso le operazioni a 0"91 dal britannico, superando il cinese Zheng Yin (+1"13) che lo precedeva dopo la prima discesa.

a quattro anni Bagnis non scende dal podio di St. Moritz, pista che gli ha sin qui regalato un successo, un terzo e due secondi posti, bottino che include l'argento iridato del 2023 e l'odierno argento europeo. Due podi ravvicinati che permettono di rilanciare le quotazioni del piemontese di Casale Monferrato, rallentato in avvio di stagione dai postumi di un'infortunio patito nel pre-season. La seconda sfida di St. Moritz ha visto quindi Mattia Gaspari cogliere il 15esimo posto a 2"02 da Weston, con il più giovane Pietro Drovanti 22esimo a 2"62 per proseguire il proprio percorso di ambientamento nel massimo circuito. Weston è sempre più leader della classifica di Coppa del Mondo con 1335 punti davanti a Yin (1160) e al sudcoreano Jung (1080), mentre Bagnis scala la graduatoria e si accomoda al sesto posto con 990 punti. Venerdì 16 gennaio il cammino di Coppa del Mondo si completerà nella tedesca Oberhof.

Ultimi video

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Giacomel, a Oberhof la vittoria più triste. Braccia al cielo per l'amico scomparso: "Bakken, questa è per te"

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:28
Skeleton, Europei: Meylemans domina a St. Moritz, Fumagalli 13/ma
15:47
Snowboard, spalla infortunata: due volte oro olimpico Kim in dubbio per Giochi
15:40
Skeleton, Cdm: Bagnis secondo a St. Moritz, è argento europeo
14:35
Tennis, Australian Open: wild card per Wawrinka, Kyrgios gioca solo in doppio
13:10
MotoGP, Pro Honda nuovo sponsor del team LCR di Moreira