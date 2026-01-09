Skeleton, Cdm: Bagnis secondo a St. Moritz, è argento europeo

Amedeo Bagnis non scende dal podio di St. Moritz e conquista un eccellente secondo posto nella penultima gara della stagione di Coppa del Mondo, un secondo posto che vale anche l'argento europeo. Il tutto alle spalle del britannico Matt Weston che si conferma insuperabile in questo lungo fine settimana elvetico. Una tre giorni che ha confermato ancora una volta il forte feeling che lega il piemontese con il budello naturale svizzero: mercoledì Bagnis aveva chiuso al terzo posto la sfida valevole come recupero della gara cancellata ad inizio 2026 a Winterberg. Oggi Amedeo ha saputo fare ancora meglio, scalando la classifica di un altro step per chiudere nella scia di Weston: terzo a metà gara, Bagnis ha chiuso le operazioni a 0"91 dal britannico, superando il cinese Zheng Yin (+1"13) che lo precedeva dopo la prima discesa.
a quattro anni Bagnis non scende dal podio di St. Moritz, pista che gli ha sin qui regalato un successo, un terzo e due secondi posti, bottino che include l'argento iridato del 2023 e l'odierno argento europeo. Due podi ravvicinati che permettono di rilanciare le quotazioni del piemontese di Casale Monferrato, rallentato in avvio di stagione dai postumi di un'infortunio patito nel pre-season. La seconda sfida di St. Moritz ha visto quindi Mattia Gaspari cogliere il 15esimo posto a 2"02 da Weston, con il più giovane Pietro Drovanti 22esimo a 2"62 per proseguire il proprio percorso di ambientamento nel massimo circuito. Weston è sempre più leader della classifica di Coppa del Mondo con 1335 punti davanti a Yin (1160) e al sudcoreano Jung (1080), mentre Bagnis scala la graduatoria e si accomoda al sesto posto con 990 punti. Venerdì 16 gennaio il cammino di Coppa del Mondo si completerà nella tedesca Oberhof.