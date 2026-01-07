Skeleton, CdM: Amedeo Bagnis secondo a St. Moritz

Amedeo Bagnis torna sul podio. L'azzurro è secondo a St. Moritz (Svizzera), nella prova di Coppa del Mondo che recupera la sfida di Winterberg dello scorso fine settimana cancellata per le avverse condizioni meteo. Il ventiseienne piemontese di Casale Monferrato ha chiuso entrambe le manche alle spalle del britannico Matt Weston, dominatore di giornata con il tempo complessivo di 2'15"67 con un margine di 1"29 sull'azzurro.
Per Bagnis si tratta del quarto podio della carriera in Coppa del Mondo, il terzo sul budello elvetico che l'ha visto costantemente sul podio nelle ultime quattro annate: vicecampione iridato nel 2023, primo nel 2024, terzo dodici mesi fa, in un palmares che può contare anche il terzo posto di Lake Placid della stagione 2022/24 e la vittoria nella prova mista proprio a St.Moritz nel 2023 in coppia con Valentina Margaglio.
Il feeling di Bagnis con il tracciato naturale di St. Moritz si conferma dunque elevatissimo: l'azzurro portacolori dell'Esercito è stato l'unico in grado di tenersi a distanza dallo scatenato Weston nella prima run, per poi difendere la piazza d'onore nella seconda e precedere il tedesco Cristopher Grotheer (+1"50), con il cinese Zheng Yin (+2"08) quarto ed il sudcoreano Seunggi Jung (+2"12) quinto.
Scivola invece al nono posto Mattia Gaspari, quarto a metà gara proprio a braccetto con Jung ma meno incisivo nella seconda per pagare un gap di 2"48 da Weston, mentre il giovane Pietro Drovandi ha trovato il 26esimo posto al termine della prima discesa. Venerdì 9 gennaio andrà invece in scena la prevista tappa di St. Moritz con i due singoli e la staffetta mista.