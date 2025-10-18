Six Kings Slam 2025: il montepremi in palio per il vincitore

Questa sera il Six Kings Slam 2025 conoscerà il suo vincitore: dopo la finale per il 3°/4° posto tra Djokovic e Fritz, toccherà a Sinner e Alcaraz giocarsi la finalissima. Una sfida che non varrà punti ATP visto che è un'esibizione ma consentirà comunque al vincitore di incassare una grande somma: si stima che il montepremi totale della competizione sia di oltre 13,5 milioni di dollari.