Sci freestyle: azzurri di skicross in allenamento a Saas Fee

17 Ott 2025 - 22:34

Il percorso di preparazione degli azzurri dello skicross prosegue a Saas Fee. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha previsto la partecipazione di otto atleti al raduno di allenamento in programma sul ghiacciaio elvetico tra il 20 ed il 25 ottobre. Ai lavori parteciperanno Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Jole Galli e Andrea Chesi. Appuntamento a Passo Stelvio tra il 20 ed il 23 ottobre invece per gli atleti delle squadre B e GIovani/Osservati, nella fattispecie Fabian Cincelli, Daniel Moroder, Paolo Piccolo, Giorgio Busulini, Filippo Rossi, Aiace Smaldore, Greta Angelini e Nathalie Bernard. 

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

3a giornata A1 femminile

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

Stasera "This is me"

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

A "This is me"

Sinner vola in Arabia

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

K2 la gloria e il segreto

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

