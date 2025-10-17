Sci freestyle: azzurri di skicross in allenamento a Saas Fee

Il percorso di preparazione degli azzurri dello skicross prosegue a Saas Fee. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha previsto la partecipazione di otto atleti al raduno di allenamento in programma sul ghiacciaio elvetico tra il 20 ed il 25 ottobre. Ai lavori parteciperanno Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Jole Galli e Andrea Chesi. Appuntamento a Passo Stelvio tra il 20 ed il 23 ottobre invece per gli atleti delle squadre B e GIovani/Osservati, nella fattispecie Fabian Cincelli, Daniel Moroder, Paolo Piccolo, Giorgio Busulini, Filippo Rossi, Aiace Smaldore, Greta Angelini e Nathalie Bernard.