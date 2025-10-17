Logo SportMediaset

Tiro a volo, Mondiali: l'azzurra Stanco è argento nel trap

17 Ott 2025 - 19:13

Silvana Maria Stanco ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Trap Femminile al Mondiale di tiro a volo, ad Atene. L'azzurra, portacolori delle Fiamme Gialle, è tornata sul podio iridato sette anni dopo il bronzo ottenuto nel 2018 a Changwon, in Corea del Sud. In finale, Stanco ha lottato per l'oro con la spagnola Mar Molne Magrina che con 46 centri su 50 è diventata campionessa del mondo. "Il mio obiettivo era vincere il mondiale, sono soddisfatta di come ho tirato fino agli ultimi 10 piattelli, dove mi sono un po' persa - ha commentato Stanco, argento a Parigi 2024, dopo la finale che ha chiuso con 42/50 - e quindi sono delusa di non essere riuscita a ottenere quello che mi aspettavo". Niente finale per Alessia Iezzi, 18/a, e per Valentina Panza di Rose, 23/a, ma anche grazie a loro l'Italia si è presa l'argento a squadre (346/375) alle spalle della Spagna (355/375) e davanti alla Australia (343/375). Niente di fatto per gli azzurri, dato che Massimo Fabbrizi, Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo non sono riusciti ad accedere alla finale per le medaglie. Il dt, Marco Conti, si è complimentato con l'azzurra "che si conferma come la numero due del ranking mondiale alla fine di una gara impegnativa sotto ogni punto di vista. Sono molto dispiaciuto per la prestazione della squadra maschile. Peccato per Fabbrizi, che ha sfiorato l'ingresso in finale, mentre De Filippis e Pellielo non sono riusciti a monetizzare il grande lavoro di preparazione che abbiamo fatto insieme. Lo stesso vale per Iezzi e Panza nella prova femminile. Erano tutti pronti a fare bene, ma il responso delle pedane non è stato buono". Il mondiale si concluderà domani con la gara del Mixed Team e l'Italia schiererà le coppie composte da Stanco e De Filippis e da Iezzi e Fabbrizi. "Sono certo che cercheranno di riscattarsi", ha sottolineato il dt.

