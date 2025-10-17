Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo, Bitossi dona le sue maglie storiche a museo Fanini

17 Ott 2025 - 20:48

Il Museo Fanini arricchisce la prestigiosa collezione con alcune delle maglie più significative di Franco Bitossi, uno dei ciclisti più vincenti di sempre, con 171 successi da professionista conquistati tra il 1961 e il 1978. Tra queste, la maglia della classifica a punti del Tour de France 1968, quella rossa (poi negli anni diventata "ciclamino") della classifica a punti del Giro d'Italia 1969, la maglia di vincitore della classifica generale del Giro di Svizzera 1970, e di vincitore della Tirreno-Adriatico 1967. Il dono è avvenuto nel corso di un incontro tra il campione di Carmignano, 85 anni, e l'amico e collega Ivano Fanini, patron dei team Fanini - Amore e Vita. "Bitossi è uno dei più grandi corridori di sempre - racconta Ivano Fanini - Con Franco ho avuto modo di entrare in contatto sin dai miei primi passi nel mondo del ciclismo, anche se quando fondai le mie squadre professionistiche lui aveva già smesso di correre. Se avessi potuto, lo avrei sicuramente voluto nel mio team, come feci con Giambattista Baronchelli, suo compagno di squadra. A dire il vero, Bitossi è stato il mio primo idolo. E non nascondo che la decisione di fondare una squadra professionistica è nata anche dalla passione che provavo per lui e per le sue imprese". Parole di stima corrisposte con emozione dallo stesso Bitossi: "Di Fanini ho ricordi molto belli. Già in occasione dei miei 80 anni venni qui e fui festeggiato come non mi sarei mai aspettato e ne rimasi davvero felice. Anche allora portai alcune delle mie maglie più care da aggiungere alla collezione del museo. Oggi ne ho portate altre, perché non c'è posto migliore dove possano stare". Per Stefano Bendinelli, direttore del museo Fanini, "è un orgoglio poter esporre le maglie di Franco. È un gesto che celebra un'amicizia autentica tra due icone del ciclismo, legate da valori comuni e da una profonda stima reciproca. Le maglie saranno esposte con la massima cura, in un angolo dedicato interamente al campione Bitossi, per valorizzare al meglio la sua straordinaria carriera e la sua storia umana". 

Ultimi video

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:28
Roma, Onorato: "Tre giorni di festa con la Half Marathon, attesi 22mila runners"
20:48
Ciclismo, Bitossi dona le sue maglie storiche a museo Fanini
19:13
Tiro a volo, Mondiali: l'azzurra Stanco è argento nel trap
18:34
Pugilato, a Rimini l'anteprima del docu-film su Loris Stecca
17:06
F1: qualifiche modificate nel 2026, sei eliminazioni in Q1 e Q2