Sinner nella storia: a Madrid per il record assoluto di 5 Masters 1000 consecutivi

Jannik Sinner entra ufficialmente nella leggenda del tennis mondiale dominando la transizione dal cemento alla terra rossa con la quarta vittoria consecutiva nei Masters 1000, un'impresa riuscita in passato solo a Djokovic e Nadal, ma ora punta al primato solitario a Madrid. Con il trionfo di Montecarlo, l'azzurro non solo ha ripreso la vetta del ranking ATP - iniziando la sua 67ª settimana da numero uno e scavalcando Alcaraz - ma ha stabilito il record assoluto di set vinti in questa striscia vincente (97,78%), superando persino le migliori versioni dei "Big Three".