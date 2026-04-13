Sinner nella storia: a Madrid per il record assoluto di 5 Masters 1000 consecutivi

Jannik Sinner domina il 2026: dopo Montecarlo punta al primato assoluto a Madrid. Numeri da capogiro e sorpasso su Alcaraz nel ranking.

13 Apr 2026 - 09:55
Jannik Sinner a Montecarlo © italyphotopress

Jannik Sinner a Montecarlo © italyphotopress

Jannik Sinner entra ufficialmente nella leggenda del tennis mondiale dominando la transizione dal cemento alla terra rossa con la quarta vittoria consecutiva nei Masters 1000, un'impresa riuscita in passato solo a Djokovic e Nadal, ma ora punta al primato solitario a Madrid. Con il trionfo di Montecarlo, l'azzurro non solo ha ripreso la vetta del ranking ATP - iniziando la sua 67ª settimana da numero uno e scavalcando Alcaraz - ma ha stabilito il record assoluto di set vinti in questa striscia vincente (97,78%), superando persino le migliori versioni dei "Big Three".

Se dovesse imporsi nel prossimo torneo in terra spagnola, Sinner diventerebbe il primo giocatore nella storia del tennis a conquistare cinque titoli consecutivi di categoria Masters 1000, staccando definitivamente i mostri sacri del circuito.

I numeri della sua stagione 2026 sono spaventosi: 24 vittorie su 26 match, una percentuale di successo del 92,3% e il sorpasso su Alcaraz anche per titoli totali vinti (27 a 26), confermando un dominio che lo vede ormai protagonista di una corsa solitaria verso i record più prestigiosi di Djokovic.

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