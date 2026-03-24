Sinner, il video con la figlia di Bencic diventa virale: "Spero che si renda conto"

In campo è un robot, fuori dal campo Jannik Sinner sa essere dolcissimo. Lo dimostra un video, diventato subito virale sui social, in cui il numero due del mondo è stato filmato mentre gioca con la piccola Bella, figlia della tennista svizzera Belinda Bencic. "È stato dolcissimo con mia figlia - ha spiegato la collega svizzera - mentre lei è sempre molto schiva con tutti. Spero che si renda conto più avanti di chi le stava parlando".