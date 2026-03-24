Sci alpino, Pinheiro Braathen vince gigante di Lillehammer e coppa di specialità

Nella gara odierna secondo posto per lo svizzero Loic Meillard, staccato di 58 centesimi, mentre terzo è proprio McGrath a 87 centesimi. Ai piedi del podio l'austriaco Stefan Brennsteiner (+0.88), seguito dal norvegese Timon Haugan (+0.99) e dal belga Sam Maes (+1.78). Settimi a pari merito l'austriaco Joshua Sturm e il tedesco Anton Grammel (+1.88). Completano la top ten l'austriaco Marco Schwarz (+1.96) e il tedesco Fabian Gratz (+2.37). Giornata difficile per gli italiani: Alex Vinatzer chiude diciannovesimo (+3.20), mentre Giovanni Franzoni è ventunesimo (+3.49).