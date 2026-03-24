Sci alpino, Pinheiro Braathen vince gigante di Lillehammer e coppa di specialità

24 Mar 2026 - 14:31

Dopo l'oro olimpico, Lucas Pinheiro Braathen scrive un'altra pagina di storia conquistando la prima Coppa del Mondo di sci alpino per il Brasile. Il successo arriva nella specialità del gigante, seconda sfera di cristallo della carriera dopo quella vinta in slalom nel 2023, quando gareggiava ancora per la Norvegia. Decisiva l'ultima gara delle finali di Lillehammer, dove il brasiliano ha operato il sorpasso ai danni di Marco Odermatt, uscito nella prima manche quando sembrava lanciato verso la quinta Coppa consecutiva. Braathen ha chiuso con 547 punti contro i 495 dell'elvetico. Il sudamericano ha gestito con lucidità la pressione, confermando di essere il più in forma negli ultimi due mesi tra le porte larghe. Domani potrebbe completare una clamorosa doppietta puntando anche alla Coppa di slalom, dove insegue il norvegese Atle Lie McGrath.

Nella gara odierna secondo posto per lo svizzero Loic Meillard, staccato di 58 centesimi, mentre terzo è proprio McGrath a 87 centesimi. Ai piedi del podio l'austriaco Stefan Brennsteiner (+0.88), seguito dal norvegese Timon Haugan (+0.99) e dal belga Sam Maes (+1.78). Settimi a pari merito l'austriaco Joshua Sturm e il tedesco Anton Grammel (+1.88). Completano la top ten l'austriaco Marco Schwarz (+1.96) e il tedesco Fabian Gratz (+2.37). Giornata difficile per gli italiani: Alex Vinatzer chiude diciannovesimo (+3.20), mentre Giovanni Franzoni è ventunesimo (+3.49).

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