Sci alpino, slalom Lillehammer: in testa l'americana Shiffrin, italiane indietro

La campionessa Usa Mikaela Shiffrin è nettamente al comando in 1.07.79 dopo la prima manche dell'ultimo slalom speciale della stagione a Lillehammer. Dietro di lei la svizzera Wendy Holdener in 1.09.89 e l'altra americana Paula Moltzan in 1.08.91. Quarto tempo in 1.09.17 per la giovane tedesca Emma Aicher, unica rivale di Shiffrin per la conquista della grande coppa del mondo. Per l'Italia in gara due sole atlete: Anna Trocker, fresca campionessa mondiale juniores, è arrivata 15/a in 1.10.80 mentrela friulana Lara Della Mea, con problemi ad un piede, ha chiuso 21/a in 1.11.83. Manche decisiva alle 13.30.