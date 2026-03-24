Sci alpino: Shiffrin vince lo slalom di Lillehammer, successo n° 110

Anche l'ultimo slalom della stagione, a Lillehammer, è stato vinto da Mikaela Shiffrin, che porta a 110 il numero dei suoi successi in coppa del mondo. Seconda la svizzera Wendy Holdener e terza la tedesca Emma Aicher, la quale resta ancora in corsa per la grande coppa del mondo. Shiffrin è al comando con 1386 punti, Eicher segue con 1301. Si deciderà' tutto nel gigante di domani, ultima gara di coppa. Per l'Italia in classifica la migliore - ed è un segnale finalmente positivo - è stata l'altoatesina di 17 anni Anna Trocker, nona, che ha raccolto cosi anche i primi punti in coppa del mondo. Poi la friulana Lara Della Mea, ventunesima. Domani la coppa del mondo donne si chiude con lo slalom gigante. L'Italia schiererà Lolli Pirovano, Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere ed il grande talento di 17 anni Anna Trocker che e' campionessa mondiale juniores anche in questa disciplina.