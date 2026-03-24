Automobilismo, il GAMM Museum di Roma celebra il ritorno di Screamer

24 Mar 2026 - 13:47
© Ufficio Stampa

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Il 26 marzo 2026, giorno del lancio mondiale di Screamer, il GAMM Museum di Roma ospiterà un evento speciale per celebrare il ritorno di una delle proprietà intellettuali più iconiche della storia dei videogiochi italiani. Trent'anni dopo il debutto del leggendario gioco di corse che nel 1995 scrisse la storia del gaming italiano, Milestone farà tornare in pista Screamer, in una veste completamente rinnovata: estetica anime in cel-shading, ambientazione cyberpunk, meccaniche di combattimento e una narrazione profonda ispirata ai manga degli anni '80 e '90. La serata, il cui inizio è previsto per le ore 18:00, celebrerà il passato e il futuro del titolo.

30 OPERE IN MOSTRA, TRA ARTE E VIDEOGIOCO
Il cuore della serata sarà una mostra inedita, composta da 30 opere originali: sketch preparatori, concept art e artwork che hanno accompagnato la creazione di Screamer, dalla fase di sviluppo fino alla realizzazione finale. Un percorso artistico imperdibile, che svelerà il processo creativo del gioco, mostrando come nasce e si evolve visivamente un universo videoludico.
La mostra, aperta fino alla fine di aprile e curata da Massimo Triulzi, Direttore del GAMM Museum, e con il contributo di Milestone, rappresenta appieno l’impegno del museo nell’essere un punto di riferimento per la cultura videoludica nazionale, con l’obiettivo di valorizzare il videogioco come forma d'arte.

IL PANEL: GLI SVILUPPATORI RACCONTANO SCREAMER
L’evento prevede la conversazione a porte aperte con il team di Milestone, composto da diverse figure chiave dietro lo sviluppo del gioco, che racconteranno la genesi di Screamer, dalle sfide creative affrontate nel reinventare un titolo cult dopo trent'anni, alla filosofia dietro una produzione che ha scelto di guardare agli anime giapponesi per ridefinire il racing arcade contemporaneo.
Il panel sarà moderato da Eva Carducci, critica cinematografica e influencer, una delle voci più autorevoli della cultura pop in Italia.

IL FUMETTO: ‘LOSS, A SCREAMER STORY’
In occasione del lancio di Screamer, Milestone ha commissionato la realizzazione di “LOSS, A SCREAMER STORY”, fumetto originale firmato dal disegnatore Matteo De Longis. Un'opera che espande l'universo narrativo del gioco attraverso il linguaggio dei comics, tramite una scelta coerente con l'ispirazione manga e anime che permea l'intera produzione.
De Longis sarà presente alla serata, per parlare della sua opera e per una sessione di firme di una stampa originale dedicata al gioco, offrendo ai partecipanti un frammento esclusivo della mitologia di Screamer.

IL DJ Set: DJ LaBlonde suona Screamer
A chiudere la serata, il DJ Set di DJ LaBlonde, sulle note della colonna sonora di Screamer.

INFORMAZIONI
Data: Giovedì 26 marzo 2026           
Orario: dalle ore 18:00
Luogo: GAMM Museum, Roma - Via delle Terme di Diocleziano, 35/36
Costo biglietto: € 15

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