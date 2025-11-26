F1 in Qatar, Vasseur: "Vogliamo chiudere stagione nel modo migliore"

"Dopo un weekend impegnativo a Las Vegas, arriviamo in Qatar pienamente concentrati e con la voglia di tornare subito in pista": così al sito ufficiale Ferrari il team principal della casa di Maranello, Fred Vasseur in vista del prossimo gran premio. "Lusail è un circuito molto diverso - spiega - con curve ad alta velocità che mettono alla prova sia la vettura che il pilota, mentre il nuovo limite di giri imposto da Pirelli aggiunge un ulteriore elemento strategico. Siamo focalizzati su noi stessi e sul cogliere tutte le opportunità che l'ultimo weekend Sprint della stagione ci offrirà. Le motivazioni sono al massimo - conclude Vasseur - e siamo determinati a chiudere la stagione nel miglior modo possibile".