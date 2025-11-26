Logo SportMediaset

F1 in Qatar, Vasseur: "Vogliamo chiudere stagione nel modo migliore"

26 Nov 2025 - 16:16

"Dopo un weekend impegnativo a Las Vegas, arriviamo in Qatar pienamente concentrati e con la voglia di tornare subito in pista": così al sito ufficiale Ferrari il team principal della casa di Maranello, Fred Vasseur in vista del prossimo gran premio. "Lusail è un circuito molto diverso - spiega - con curve ad alta velocità che mettono alla prova sia la vettura che il pilota, mentre il nuovo limite di giri imposto da Pirelli aggiunge un ulteriore elemento strategico. Siamo focalizzati su noi stessi e sul cogliere tutte le opportunità che l'ultimo weekend Sprint della stagione ci offrirà. Le motivazioni sono al massimo - conclude Vasseur - e siamo determinati a chiudere la stagione nel miglior modo possibile". 

18:02
Short track, World Tour: dodici azzurri a Dordrecht per l'ultima tappa
17:05
Rugby, Benetton: la seconda linea Favretto rinnova fino al 2028
16:16
F1 in Qatar, Vasseur: "Vogliamo chiudere stagione nel modo migliore"
15:06
In oltre 1600 domenica alla Half Marathon a Fiumicino
14:01
Morto fotoreporter Saliceti, premiato per "l'urlo di Gentile"