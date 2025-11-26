Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Rugby, Benetton: la seconda linea Favretto rinnova fino al 2028

26 Nov 2025 - 17:05

Il Benetton annuncia il rinnovo contrattuale di Riccardo Favretto fino al 30 giugno 2028. Nato a Treviso e tifoso biancoverde, Favretto è cresciuto nel vivaio del club e negli anni si è affermato come un punto di riferimento per il pack. "Sono entusiasta di continuare la mia avventura a Treviso, lo storico club della mia città che mi ha visto crescere sia come giocatore che come persona. Sono convinto che nel corso di questi anni abbiamo creato un gruppo solido, con la motivazione e le qualità giuste per costruire qualcosa di grande. Ringrazio la dirigenza e tutto il club per la fiducia e continuerò a dare il meglio di me stesso per combattere assieme ai miei compagni con la maglia biancoverde" spiega Riccardo Favretto. "Siamo felici di confermare Riccardo per le prossime due stagioni sportive. Si tratta di un ragazzo cresciuto nelle nostre giovanili che, nel corso degli anni, ha saputo cogliere al meglio ogni occasione che gli è stata concessa. Grazie al suo impegno costante e alla capacità di farsi trovare sempre pronto, è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante all'interno del Benetton Rugby e della Nazionale Italiana anche nelle vesti da titolare. La sua duttilità, unita alle qualità tecniche e fisiche, fa di lui un profilo di grande affidabilità. Siamo orgogliosi del suo percorso e convinti che possa continuare a crescere e a dare un contributo fondamentale alla nostra squadra" dichiara Antonio Pavanello, direttore generale del Benetton Rugby.

Ultimi video

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

00:37
MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

01:10
MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

America's Cup, Luna Rossa attende ancora per l'iscrizione: possibili problemi con il budget cap

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:02
Short track, World Tour: dodici azzurri a Dordrecht per l'ultima tappa
17:05
Rugby, Benetton: la seconda linea Favretto rinnova fino al 2028
16:16
F1 in Qatar, Vasseur: "Vogliamo chiudere stagione nel modo migliore"
15:06
In oltre 1600 domenica alla Half Marathon a Fiumicino
14:01
Morto fotoreporter Saliceti, premiato per "l'urlo di Gentile"