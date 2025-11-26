Rugby, Benetton: la seconda linea Favretto rinnova fino al 2028

Il Benetton annuncia il rinnovo contrattuale di Riccardo Favretto fino al 30 giugno 2028. Nato a Treviso e tifoso biancoverde, Favretto è cresciuto nel vivaio del club e negli anni si è affermato come un punto di riferimento per il pack. "Sono entusiasta di continuare la mia avventura a Treviso, lo storico club della mia città che mi ha visto crescere sia come giocatore che come persona. Sono convinto che nel corso di questi anni abbiamo creato un gruppo solido, con la motivazione e le qualità giuste per costruire qualcosa di grande. Ringrazio la dirigenza e tutto il club per la fiducia e continuerò a dare il meglio di me stesso per combattere assieme ai miei compagni con la maglia biancoverde" spiega Riccardo Favretto. "Siamo felici di confermare Riccardo per le prossime due stagioni sportive. Si tratta di un ragazzo cresciuto nelle nostre giovanili che, nel corso degli anni, ha saputo cogliere al meglio ogni occasione che gli è stata concessa. Grazie al suo impegno costante e alla capacità di farsi trovare sempre pronto, è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante all'interno del Benetton Rugby e della Nazionale Italiana anche nelle vesti da titolare. La sua duttilità, unita alle qualità tecniche e fisiche, fa di lui un profilo di grande affidabilità. Siamo orgogliosi del suo percorso e convinti che possa continuare a crescere e a dare un contributo fondamentale alla nostra squadra" dichiara Antonio Pavanello, direttore generale del Benetton Rugby.