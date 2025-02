Sei Nazioni: un omaggio a Parisse nel giorno di Italia-Francia

(La Federazione Italiana Rugby e tutto il rugby italiano ed europeo renderanno omaggio alla carriera di Sergio Parisse domenica 23 febbraio, quando il Sei Nazioni tornerà all'Olimpico per il match tra Italia e Francia. E' la sfida più adeguata per celebrare la carriera dello storico capitano azzurro, 142 volte in campo con la maglia della Nazionale tra il 2002 ed il 2019, due volte campione di Francia con lo Stade Francais di Parigi, atleta più presente nella storia del Championship, unico italiano finora presente nella World Rugby Hall of Fame. Sarà una giornata di celebrazioni, pubbliche e private, per permettere all'indimenticabile numero otto dell'Italia di salutare ancora una volta il pubblico dell'Olimpico, che aveva lasciato proprio dopo una sfortunata sconfitta contro i francesi nel turno conclusivo del Torneo 2019. Prima della partita, Parisse sarà al Terzo Tempo Village per salutare il pubblico dal palco, per poi ricevere dal presidente federale, Andrea Duodo, il cap bianco da Centurione e quindi scendere sul prato dell'Olimpico l'omaggio del pubblico. "La carriera di Sergio può essere definita solamente come straordinaria - ha affermato Duodo -. Per durata, per la qualità del gioco, per l'impegno che ha messo al servizio della maglia azzurra e del movimento. Non potrebbe esserci un momento migliore della partita del 23 febbraio contro la Francia, che unisce i due mondi rugbistici che hanno caratterizzato il suo percorso sportivo, per consegnargli il cap da Centurione e, soprattutto, per ringraziarlo per il meraviglioso rugby che ci ha regalato per quasi vent'anni".