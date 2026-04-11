Sei Nazioni: debutto amaro per le azzurre, la Francia vince 40-7

La Francia batte 40-7 l'Italia nella partita inaugurale del Sei Nazioni femminile giocata a Grenoble, in uno Stade des Alpes quasi esaurito. Le azzurre - nonostante un'inferiorità numerica nei primi minuti - tengono botta, sprecando anche qualche occasione, e vanno all'intervallo in svantaggio 5-0. Nella ripresa, però, cedono alle transalpine, riuscendo a mettere a referto la meta della bandiera nel finale con Buso, trasformata da D'Incà. Il prossimo impegno per l'Italia sarà, sempre in trasferta, la sfida di sabato prossimo contro l'Irlanda.