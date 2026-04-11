Ciclismo: Seixas vince il Giro dei Paesi Baschi, ad August l'ultima frazione

11 Apr 2026 - 18:00

Sotto la pioggia battente, lo statunitense Andrew August, inseritosi nella fuga di giornata, vince in solitaria l'ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi. Con 2'30" di vantaggio sul secondo, Florian Lipowitz, Paul Seixas si aggiudica la classifica generale di una corsa dominata sin dal primo giorno. Non pago del suo già certo trionfo, e con i fuggitivi molto distanti, il francese attacca a 56 km dall'arrivo e stacca tutti i rivali, poi dopo 40 km, si 'accontenta' e si fa riassorbire. Per il 19enne è il primo successo da professionista in una corsa a tappe.

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