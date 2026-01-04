Logo SportMediaset

Sci: Rast vince lo slalom di Kranjska Gora davanti a Shiffrin, Della Mea sesta

04 Gen 2026 - 13:29
© Getty Images

© Getty Images

Camille Rast vince lo slalom speciale di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, davanti alla regina della specialita', Mikaela Shiffrin. L'elvetica, prima dopo la manche iniziale, ha conservato il vantaggio su una Shiffrin strepitosa nella seconda e ha chiuso col complessivo di 1'40''20, 19 centesimi meno della rivale americana. Sul podio anche l'altra svizzera Wendy Holdener (+1''49). Ottimo sesto posto per Lara Della Mea, che in 1'42''55 ha guadagnato una posizione rispetto al settimo tempo della prima manche. Di rilievo anche la decima posizione di Marta Peterlini (1'43''29), che aveva chiuso la prima manche col tredicesimo tempo. Per le altre azzurre, Giulia Valleriani chiude 18/a (1'44''54), Beatrice Sola 26/a (1'45''50), Emilia Mondinelli 27/a (1'45''70)

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

