Sci: Rast vince lo slalom di Kranjska Gora davanti a Shiffrin, Della Mea sesta

Camille Rast vince lo slalom speciale di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, davanti alla regina della specialita', Mikaela Shiffrin. L'elvetica, prima dopo la manche iniziale, ha conservato il vantaggio su una Shiffrin strepitosa nella seconda e ha chiuso col complessivo di 1'40''20, 19 centesimi meno della rivale americana. Sul podio anche l'altra svizzera Wendy Holdener (+1''49). Ottimo sesto posto per Lara Della Mea, che in 1'42''55 ha guadagnato una posizione rispetto al settimo tempo della prima manche. Di rilievo anche la decima posizione di Marta Peterlini (1'43''29), che aveva chiuso la prima manche col tredicesimo tempo. Per le altre azzurre, Giulia Valleriani chiude 18/a (1'44''54), Beatrice Sola 26/a (1'45''50), Emilia Mondinelli 27/a (1'45''70)