Basket: coach Trento, a Reggio Emilia senza Mawugbe ma saremo aggressivi

20 Dic 2025 - 10:00

"Andiamo a Reggio Emilia ancora senza Selom Mawugbe, che per noi è molto importante, in un palazzetto che storicamente è molto caldo e che può spingere la squadra di casa a offrire prestazioni importanti. Reggio Emilia ha disputato ottime partite tra le mura amiche, come quelle contro Brescia e Trieste, e il valore del roster non è certamente rispecchiato dai risultati ottenuti finora. Dovremo essere bravi, arrivando da alcune vittorie che ci stanno dando fiducia, a ripartire da un alto livello di aggressività e fisicità, aspetti indispensabili per competere contro una squadra di grande taglia e atletismo". Lo ha detto Davide Dusmet, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, alla vigilia del match esterno di domani contro Reggio Emilia. Palla a due alle 19.

