Tennis, Giorgi su Instagram apre a un suo ritorno in campo

Nei giorni scorsi era circolato il video di un suo allenamento con la tennista greca Denisa Papamichail, n. 162 del mondo. Camila Giorgi, poi, ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan su Instagram, alimentando l'ipotesi di un suo ritorno in campo. "Gioco a tennis quasi ogni giorno", ha scritto l'azzurra, ex numero 26 del mondo, ritiratasi nel maggio del 2024. Alla domanda "c'è una possibilità di rivederti in campo?", Giorgi ha risposto di sì. "Forse hai ragione, mai dire mai", ha detto poi la maceratese a un fan che ha pronosticato un suo ritorno al tennis professionistico nel 2026.