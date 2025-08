Sci: in partenza per il Sudamerica primo gruppo atleti Cdm

E' in rampa di lancio il primo scaglione di atleti che affronteranno la trasferta sulle nevi sudamericane. Un terzetto di Coppa del mondo delle discipline tecniche composto da Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Filippo Della Vite, a cui si aggiunge per l'occasione Giovanni Franzoni, è in partenza venerdì 8 agosto per Ushuaia, dove rimarrà a sciare fino a lunedì 25 agosto, quando rientrerà in Italia. Insieme a loro l'allenatore responsabile Mauro Pini, Peter Fill e Davide Marchetti. Il gruppo farà successivamente ritorno in Argentina in data 12 settembre, quando di aggiungerà anche Luca De Aliprandini, fino al 4 ottobre. Mercoledì 27 agosto sarà invece il turno del gruppo 2 di Coppa del mondo maschile delle discipline tecniche con Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi, Stefano Pizzato, Simon Talacci, Davide Leonardo Seppi, Corrado Barbera e Matteo Bendotti, con ritorno il 23 settembre. I gruppi 1 e 2 della velocità maschile di Coppa del mondo prenderanno il volo invece il 5 settembre e rimarranno in Argentina fino al 4 ottobre con Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Max Perathoner, Marco Abbruzzese, Gregorio Bernardi, Matteo Franzoso e Leonardo Rigamonti. Dominik Paris partirà sempre il 5 settembre ma con destinazione Cile (La Parva), dove si tratterrà fino al 21 settembre, quando raggiungerà i compagni a Ushuaia, con i quali rimarrà fino alla data di rientro del 4 ottobre.