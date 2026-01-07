Sci: il francese Noel vince lo slalom di Campiglio, azzurri indietro

Il francese Clement Noel vince lo slalom speciale di Coppa del mondo di Madonna di Campiglio in 1.43.05, davanti al giovane talento finlandese Eduard Hallberg n 1.43.17 e all'altro francese Paco Rassat in 1.43.42. Indietro gli azzurri, dopo una seconda manche a tracciatura austriaca assolutamente aritmica che ha creato problemi a tantissimi atleti, con il lombardo Tommaso Sala 19mo in 1.45.59 e l'altoatesino Matteo Canins - per lui primi punti in Coppa del mondo - 21mo in 1.46.69. La Coppa del mondo si sposta ora in Svizzera, sulle Alpi bernesi di Adelboden, dove sabato prossimo è in programma il classico e difficilissimo gigante seguito domenica da uno speciale.