Sci: Hector guida il gigante dopo la prima manche a Spindleruv, Della Mea ottava

La svedese Sara Hector è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Spindleruv Mlyn, l'ultimo di coppa prima della gara olimpica. La scandinava, con il tempo di 1.11.63, precede di due centesimi la svizzera Camille Rast, mentre terza e più staccata (+26 centesimi) è l'austriaca Julia Scheib che precede Mikaela Shiffrin (+43). Con cielo coperto ed un buon fondo su una manche lunga ed impegnativa nonostante il tracciato regolare, per l'Italia c'è la prova positiva della tarvisiana Lara Della Mea, ottava con un distacco di 1.53 secondi. Non ha concluso la prova Asja Zenere.