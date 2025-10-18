Sci, Goggia: "Sto bene, mio obiettivo è essere al 100% ogni giorno"

"Sto bene, ho lavorato bene questa estate. L'anno scorso ho fatto una stagione solida, partivo da una buona base fisica e la preparazione anche in Sudamerica è andata bene". Così Sofia Goggia in occasione del Media Day della Fisi al Mind di Milano, in vista della stagione che sta per iniziare che culminerà con i Giochi Invernali di Milano-Cortina. "Lo sci è uno sport all'aperto e ha tantissime variabili, non si può fare una programmazione come in altre discipline. Non bisogna pensare alla stagione con una concezione diversa rispetto alle altre, bisogna partire bene in Coppa del Mondo però il segreto è quello di sciare forte ogni weekend. Il mio obiettivo è essere al 100% ogni giorno, senza grandi aspettative passo dopo passo", ha aggiunto.