Atletica, Battocletti in gara al cross del Campaccio

"Dopo il caldo del Portogallo devo rientrare mentalmente nel clima, in generale ben più freddo, del Campaccio - scherza Nadia Battocletti -. Non vedo l'ora di esserci ancora una volta, auguro a tutti di vivere quel giorno una bella giornata di sport. Io ora ho in programma un raduno al caldo al livello del mare in gennaio e farò di tutto per vincere per la seconda volta, voglio godermi ancora una grande giornata come fatto domenica in maglia azzurra". Dopo il trionfo agli Europei di cross di Lagoa, è ufficiale la partecipazione di Nadia Battocletti al Campaccio Cross Country in programma domenica 25 gennaio 2026 a San Giorgio su Legnano (Milano).