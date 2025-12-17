Logo SportMediaset

Atletica, Battocletti in gara al cross del Campaccio

17 Dic 2025 - 18:10

"Dopo il caldo del Portogallo devo rientrare mentalmente nel clima, in generale ben più freddo, del Campaccio - scherza Nadia Battocletti -. Non vedo l'ora di esserci ancora una volta, auguro a tutti di vivere quel giorno una bella giornata di sport. Io ora ho in programma un raduno al caldo al livello del mare in gennaio e farò di tutto per vincere per la seconda volta, voglio godermi ancora una grande giornata come fatto domenica in maglia azzurra". Dopo il trionfo agli Europei di cross di Lagoa, è ufficiale la partecipazione di Nadia Battocletti al Campaccio Cross Country in programma domenica 25 gennaio 2026 a San Giorgio su Legnano (Milano).

"Un legame forte e indissolubile quello fra Nadia e la corsa campestre, cresciuta a 'pane e Campaccio', prima da piccolina a vedere dalla tribuna dello Stadio Angelo Alberti le gesta atletiche di suo padre Giuliano, oggi suo allenatore, e poi il suo recitare da protagonista fin da ragazzina vincente in tutte le categorie giovanili fino alla vittoria assoluta del gennaio scorso", scrivono gli organizzatori. La 25enne trentina delle Fiamme Azzurre, argento ai Mondiali di Tokyo nei 10.000 metri, bronzo nei 5000, proverà a ripetere il successo della passata edizione, quando riportò un'italiana nell'albo d'oro a 31 anni dalla vittoria di Silvia Sommaggio. 

