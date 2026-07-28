Sci: freestyle, Donaggio, Miro Tabanelli e Gasslitter in raduno a Scharnitz

28 Lug 2026 - 13:30
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Raduno nella località austriaca di Scharnitz per la squadra "A" di slopestyle freeski, impegnata da martedì 28 luglio fino a giovedì 30 luglio. Il responsabile del settore di Coppa del mondo Valentino Mori ha convocato Leonardo Donaggio, Miro Tabanelli e Maria Gasslitter, in attesa di disporre di Flora Tabanelli, sempre più vicina al rientro. Saranno presenti lo stesso Mori e l'allenatore Mattia Fabrinetti. Il primo appuntamento con lo slopestyle sul massimo circuito è fissato dal 10 al 12 dicembre a Breckenridge, negli Stati Uniti, mentre l'halfpipe partirà da Innsbruck il 26/27 novembre. 

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