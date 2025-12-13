Basket Nba: Detroit continua a dominare a Est, travolti gli Hawks

I Detroit Pistons restano dominatori della Eastern Conference e nella notte italiana hanno travolto gli Atlanta Hawks 142-115, portando ben otto giocatori in doppia cifra. Dall'altra parte Jalen Johnson ha messo a segno la sua quinta tripla doppia della stagione (19 punti, 11 rimbalzi, 12 assist), terza consecutiva. Le due squadre non giocavano da quasi una settimana, a causa dell'assenza dalla fase a eliminazione diretta della Nba Cup, giunta alle semifinali a Las Vegas con le sfide Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns e Orlando Magic-New York. Donovan Mitchell ha segnato 24 dei suoi 48 punti nell'ultimo quarto, trascinando i Cleveland Cavaliers alla vittoria 130-126 sui Washington Wizards ultimi in classifica. Joel Embiid ha disputato la sua migliore partita di regular season in quasi due anni nella Nba, segnando 39 punti nella vittoria di Philadelphia per 115-105 sugli Indiana Pacers. In uno degli altri incontri della notte, i Chicago Bulls hanno interrotto una serie di sette sconfitte consecutive con una vittoria per 129-126 a Charlotte, guidati dall'australiano Josh Giddey con 26 punti, 7 rimbalzi e 11 assist.