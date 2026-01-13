Sci, Cdm: Soldeu recupera superG donne cancellato a Zauchensee

Sarà Soldeu a recuperare il supergigante femminile di Coppa del mondo cancellato domenica 11 gennaio a Zauchensee. La località andorrana, collocata in calendario nel fine settimana che va da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo, sale così a tre giorni di competizioni con una discesa e due supergiganti. Il nuovo programma prevede per mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio i due giorni di prove ufficiali, venerdì 27 febbraio verrà anticipata la discesa inizialmente fissata per il giorno successivo, mentre sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo si disputeranno i due supergiganti.