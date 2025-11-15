Sci, Cdm: slalom Levi, Shiffrin domina la prima manche

Con una nuova grande prova, la statunitense Mikaela Shiffrin in 58.08 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Levi. Dietro di lei - che punta alla vittoria n.102 in carriera, alla 65/a in speciale e alla 9/a su questa pista - in 57.16 c'è Lara Colturi, l'italiana che però corre per l'Albania e che proprio oggi compie 19 anni. Terza la tedesca Lena Duerr In 57.57. Brutta prova con l'alto tempo di 58.81 dell'azzurra Lara Della Mea. Pettorale 21, la friulana è l'unica italiana a partire tra le prime trenta più quotate atlete. Seconda manche, sulla pista Black da fondo duro e compatto con un ben muro centrale, alle ore 13.