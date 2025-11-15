Coppa del Mondo di Sci, slalom Levi: Shiffrin domina prima manche

Con una nuova grande prova, la statunitense Mikaela Shiffrin in 58.08 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Levi. Dietro di lei - che punta alla vittoria n.102 in carriera, alla 65/a in speciale e alla 9/a su questa pista - in 57.16 c'è Lara Colturi, l'italiana che pero' corre per l'Albania e che proprio oggi compie 19 anni. Terza la tedesca Lena Duerr In 57.57. Brutta prova con l'alto tempo di 58.81 dell'azzurra Lara Della Mea. Pettorale 21, la friulana e' l'unica italiana a partire tra le prime trenta piu' quotate atlete. Seconda manche, sulla pista Black da fondo duro e compatto con un ben muro centrale, alle ore 13.