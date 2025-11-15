Nba: super Curry stende gli Spurs, Detroit vince ancora

- Nove le partite del campionato Nba, valide anche per la NBA Cup, giocate nella notte. Stephen Curry concede il bis a San Antonio, segnando 49 punti per battere di nuovo gli Spurs rimontando nel finale. Detroit vince la nona partita consecutiva pur senza quattro titolari, superando Philadelphia davanti al proprio pubblico. Vittoria anche per New York che supera Miami (9 punti per Simone Fontecchio), a Milwaukee serve un supplementare per avere ragione di Charlotte. I Lakers passano facilmente a New Orelans, mentre James Harden con 41 punti in tripla doppia spinge i Clippers al successo a Dallas dopo due overtime. Ci pensa un Curry spaziale a trascinare i Warriors al successo a San Antonio. Il veterano di Golden State firma 49 punti e realizza i due liberi a sei secondi dalla fine. I Warriors vincono 109-108 contro gli Spurs al termine di un match tiratissimo, guidati proprio dalla loro stella, che mette a referto 49 punti con nove triple segnate. A San Antonio non bastano le doppie doppie di Victor Wembanyama (26 punti e 12 rimbalzi) e di De'AAron Fox (24 punti e 10 assisst). I Detroit Pistons continuano la loro striscia positiva e arrivano al nono successo consecutivo, superando i Philadelphia 76ers con il punteggio di 114-105. Con molte tante assenze (soprattutto quella di Cade Cunningham), i Pistons vengono trascinati dai 21 punti di Javonte Green e dai 19 di Daniss Jenkins. Va ai Knicks la sfida tra New York e Miami (140-132). Il migliore di New York è Karl-Anthony Towns con una doppia doppia da 39 punti e 11 rimbalzi, ma dalla panchina esce un clamoroso Landry Shamet da 36 punti, suo massimo in carriera. Per Miami ci sono 38 punti per Norman Powell, mentre Simone Fontecchio si ferma a 9 punti e 2 rimbalzi con quasi 15 minuti di utilizzo. Servono due tempi supplementari per decidere il match tra Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Vincono i Clippers per 133-127 guidati da ames Harden, che mette a referto 41 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. Un solo overtime invece tra Milwaukee e Charlotte, con il successo dei Bucks per 147-134. Vittoria anche per i Lakers contro i New Orleans Pelicans per 118-104. Tutto molto facile per gli Houston Rockets, che piegano in casa 140-116 i Portland Trail Blazers con un Kevin Durant da 30 punti. Vincono anche Minnesota ed Orlando. I Timberwolves piegano davanti ai lori tifosi i Sacramento Kings per 124-110 con 30 punti di Anthony Edwards, i Magic, invece, vincono contro i Brooklyn Nets per 105-98.