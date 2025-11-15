Logo SportMediaset

Beach volley, mondiali: azzurre Scampoli-Bianche ko all'esordio

15 Nov 2025 - 11:10

Si è aperto con una sconfitta il percorso di Claudia Scampoli e Giada Bianchi ai campionati del mondo di beach volley di Adelaide, in Australia. Le azzurre sono state infatti superate 0-2 (22-24, 14-21) dalle giapponesi Asami Shiba e Reika Murakami nella prima sfida della Pool E. Un po' di rammarico per la formazione federale soprattutto per il finale di primo set. Le azzurre sono scese in campo con il piglio giusto, e dopo esser state ferme a quota 8, sono riuscite a staccare le rivali fino a spingersi a +4 sul 12-8 e sul 14-10. Le giapponesi sono però state brave a rientrare in partita, accorciando prima le distanze (15-15) per poi riuscire a chiudere ai vantaggi 22-24. Equilibrata anche la prima parte della seconda frazione di gioco con le due formazioni sempre a contatto fino sul 12-12, momento decisivo che ha visto il team nipponico trovare la fuga vincente passando dal 13-17 al 14-21 di fine match.

Archiviata la sfida con il Giappone le azzurre avranno modo di rifarsi questa notte (ore 00.30 italiane) nella seconda e importante uscita del girone contro le messicane Torres/Gutierrez, formazione proveniente dalla sconfitta (21-17, 23-21) contro la Lituania di Tina Graudina e Anastasija Samoilova.

Domani, domenica 16 novembre alle ore 7.30, scenderanno nuovamente sulla sabbia anche Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth: archiviato il successo all'esordio contro il Canada, le azzurre affronteranno le neozelandesi Polley/MacDonald nel secondo impegno della Pool I. 

