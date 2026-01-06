Logo SportMediaset

Sci, CdM salto donne: Prevc a segno anche in gara 2 a Villach, Sieff 27.a

06 Gen 2026 - 16:46

Annika Sieff è ventisettesima nella seconda sfida della tappa di Coppa del mondo di Villach, in Austria: sul trampolino Hs98 della località cariniziana, la vittoria è andata ancora una volta a Nika Prevc. La slovena con 248,7 punti ha avuto la meglio dell'austriaca Lisa Eder per soli 6 decimi di punto, rafforzando il proprio primato in vetta alla classifica generale; terzo gradino del podio quindi per la tedesca Agnes Reisch, staccata di 7,8 lunghezze. Sono invece 194,4 i punti conquistati a termine gara da Sieff, brava a strappare il 22esimo posto nella prima serie per poi cedere alcuni gradini della classifica nel secondo round. Qualificata anche l'altra trentina Martina Ambrosi, 35esima a metà gara con 85,7 punti; non avevano invece superato il taglio del turno preliminare Martina Zanitzer (83,8), Jessica Malsiner (81,4) e la sedicenne gardenese Leonie Runggaldier (79,7), alla tappa di debutto in Coppa del Mondo. Il quartetto composto da Sieff, Malsiner, Ambrosi e Zanitzer si sposta quindi nella vicina Tarvisio (Udine) per affrontare due giornate di allenamento prima di raggiungere la slovena Ljubno, sede della prossima tappa di Coppa del Mondo: venerdì 9 spazio al primo turno di qualificazione, seguito venerdì da gara 1; domenica 11 chiusura con qualificazioni seguite da gara 2. 

