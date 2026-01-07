Logo SportMediaset

Sci, Cdm: Hallberg in testa nello slalom di Campiglio, azzurri indietro

07 Gen 2026 - 19:30

Il finlandese Eduard Hallberg, con il pettorale 21, è a sorpresa al comando in 50.29 dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Madonna di Campiglio. Alle sue spalle - in una classifica strettissima che vede i primi 15 atleti compresi in meno di un secondo - lo svizzero Tanguy Nef in 50.45 ed il francese Clement Noel in 50.52. Ha invece inforcato all'attacco del difficile muro, mentre era al comando, l'atteso azzurro Alex Vinatzer, sceso con il pettorale 17. Miglior italiano dopo la prova dei primi sessanta atleti al via - con 11 gradi sotto zero e fondo ghiacciato che tiene benissimo, su un tracciato corto ma molto tecnico e complicato - è così Tommaso Sala, al momento 24/o in 51.71 dopo una serie di errori. Dentro in 26/a posizione Matteo Canins, sceso col pettorale 50, in 51.80; fuori tempo massimo Tobias Kastlunger in 52.62. Prima dell'inizio della gara il folto pubblico ha commemorato con un minuto di silenzio e un lungo applauso le vittime della tragedia di Crans Montana, località che fa parte del circuito di coppa del mondo. Seconda manche alle ore 21.

22:08
Sci: il francese Noel vince lo slalom di Campiglio, azzurri indietro
21:04
Prowinter a Bolzano, inizia il countdown per l’appuntamento internazionale dedicato all’outdoor e agli sport invernali
20:36
Skeleton, CdM: Amedeo Bagnis secondo a St. Moritz
19:30
Sci, Cdm: Hallberg in testa nello slalom di Campiglio, azzurri indietro
19:10
F1, Audi 'primo avvio' della monoposto 2026. Binotto: "Momento speciale"