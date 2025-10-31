Logo SportMediaset

Sci, CdM freestyle: Flora Tabanelli in allenamento a Stubai

31 Ott 2025 - 20:33

Flora Tabanelli e compagni rifiniranno la preparazione sulle nevi tirolesi di Stubai, in Austria. Quando mancano ormai poche settimane ai primi impegni agonistici della stagione olimpica, la quasi diciottenne emiliana guiderà il quintetto composto anche dal fratello Miro Tabanelli, Leonardo Donaggio, Renè Monteleone e Maria Gasslitter convocato dal direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile Coppa del Mondo Valentino Mori. Lo stesso Mori coordinerà gli allenamenti insieme ai tecnici Mattia Fabrinetti, Marco Delladio e Leonardo Pegoretti tra il 2 ed il 16 novembre. Proprio la località austriaca di Stubai ospiterà tra il 21 ed il 22 novembre la prima tappa di Coppa del Mondo con una sfida di SlopeStyle. 

