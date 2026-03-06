Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: alla cerimonia niente Iran, l'unico atleta non è arrivato

06 Mar 2026 - 13:41

Niente Iran - apprende l'ANSA in ambienti dello sport internazionale - alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, questa sera. Aboulfazl Khatibi Mianaei, unico atleta iraniano annunciato e in dubbio dopo l'inizio della guerra, non è infatti arrivato in Italia e non ha completato la procedura di iscrizione. La bandiera iraniana dunque non sarà tra quelle che sfileranno all'Arena di Verona. I paesi iscritti scendono da 57 a 56. Questa sera a una cerimonia alla quale partecipano russi e bielorussi, tra boicottaggi e defezioni, più di venti rappresentative nazionali non sfileranno.

