Rugby, Sei Nazioni: Lamaro suona la carica "Metteremo pressione agli inglesi"

06 Mar 2026 - 16:11

Per sapere se per la prima volta l'Italia del rugby riuscirà a riemerge imbattuta da una sfida contro l'Inghilterra bisognerà aspettare il verdetto del campo, ma Michele Lamaro, capitano azzurro, alla vigilia della gara del Sei Nazioni, non arretra di un centimetro perché l'obiettivo è bissare il successo con la Scozia all'Olimpico. "Vi assicuro che ci siamo preparati bene", le sue parole a 24 ore dal kick off di una gara che, se vinta, sarebbe un risultato storico. L'Italrugby nella sua storia non ha mai nemmeno pareggiato con gli inglesi: 32 incontri ufficiali e altrettante sconfitte. Eppure il clima intorno alla nazionale di Quesada, questa volta, è decisamente diverso rispetto al passato. "Il percorso di crescita avuto fin qui ci ha portato a essere performanti anche contro squadre più fisiche dell'Inghilterra - spiega Lamaro -. I progressi sono cominciati anni fa, guardando davanti a noi, partita dopo partita. L'ambizione è continuare a migliorare ancora e ancora, perché oggi, al di là di vittorie e sconfitte, siamo competitivi contro chiunque. Siamo fiduciosi che se giocheremo una grande partita allora metteremo l'Inghilterra in difficoltà". 

